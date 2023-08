Júnior Muniz prevê tranquilidade na votação de precatórios

Em noite de votação do projeto de lei enviado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) que regulamenta o pagamento da segunda das três parcelas dos precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef), o deputado estadual da base do governo, Júnior Muniz (PT), disse ao Portal A TARDE que espera uma votação tranquila.

"Já foi tratado com a APLB. Eu acho que é um momento importante até para os próprios professores. Acho que vai ser tranquilo, espero tranquilidade", afirmou o deputado estadual minutos antes do início programado para a votação no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), às 19h20 desta quinta-feira, 24.

"Vejo que Jerônimo é um governador sensível. Um professor que tem trabalhado muito pela educação do estado, a exemplo de diversas escolas que ele tem inaugurado", continuou Júnior Muniz. "Alguns colegas e amigos têm me ligado para perguntar qual é o nosso posicionamento. Eu digo que sou da base do governo, voto com o governo", conclui.

Muitos professores da rede estadual reivindicam que os precatórios sejam pagos com os juros e correções do período em que eles deixaram de receber a verba do Fundef, de 1998 a 2006.

O Supremo Tribunal Federal (STF) não obriga os estados a pagarem os precatórios com os juros e correções, mas também não os proíbe. Alguns professores que não concordam com o projeto enviado por Jerônimo à Alba fizeram protestos e a segurança na casa legislativa foi reforçada com policiais de choque.