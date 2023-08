Lira diz que reforma ministerial está sendo "atropelada"

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) não está de acordo com a maneira como está sendo conduzida a reforma ministerial no governo Lula (PT) para ceder espaço ao Centrão. O chefe da Casa Legislativa acredita que o assunto está sendo "atropelado".

Eu penso que esse assunto está sendo, de uma certa forma, atropelado. Isso não ajuda na governabilidade. E eu acho que o governo tem que ajudar a se facilitar", disse, durante almoço do Lide, Grupo de Líderes Empresariais, em São Paulo.



Os presidentes da República e da Câmara se reuniram, na última sexta-feira, 21, contudo, o encontro precisou ser adiado por incompatibilidade nas agendas. Sobre o assunto, Lira também negou que a reunião com Lula trataria sobre a reforma no ministério.

"Esse não é um assunto prioritário para a presidência da Câmara. O presidente Lula está imbuído de resolver esse assunto. Tem que ser no tempo do governo, da maneira que o governo achar, e aí sim ele me chama oficialmente", acrescentou.