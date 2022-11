Lula afirma que Alckmin não será ministro do futuro governo

O futuro chefe do Executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revelou na manhã desta quarta-feira, 10, que seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), não será ministro no futuro governo.

A declaração foi feita em reunião com políticos aliados, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde trabalham as equipes de transição. O ex-governador de São Paulo é o responsável por coordenar os grupos técnicos que foram divididos em áreas como Educação, Saúde, Cultura, Segurança Pública, Assistência Social e Meio Ambiente.

"Eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente", declarou o petista.

O presidente eleito se emocionou durante seu discurso ao afirmar que mantém o compromisso com o combate à fome no país.

"Se quando eu terminar este mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da vida", destacou.

Esta foi a primeira visita de Lula à sede da transição de governo, que conta com a colaboração da senadora Simone Tebet, dos economistas Pérsio Arida e André Lara Resende, além dos ex-ministros Alexandre Padilha, Humberto Costa, Aloizio Mercadante e Nelson Barbosa.