Lula avalia prorrogação da desoneração de combustíveis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia se mantém a desoneração de combustíveis, que termina em 1º de março após ter sido prorrogada por meio de uma medida provisória com validade até o fim de fevereiro.

A avaliação de Lula será feita em encontro nesta sexta-feira, 24, com Jean Paul Prates, presidente da Petrobras. De acordo com a coluna de Andreia Sadi, no G1, o objetivo é saber se a companhia tem como absorver parte do impacto do fim da desoneração, medida que foi editada no governo de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), se o governo federal não mantiver a desoneração (ou encontre uma medida alternativa), o litro da gasolina deve subir R$ 0,69 e o do álcool, R$ 0,24.

A coluna ainda apontou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se opõe à prorrogação da medida por conta do alto custa da desoneração aos cofres públicos. Lula ainda não teria tomado uma decisão.