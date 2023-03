Lula critica empresas de aplicativos: 'Exploram os trabalhadores'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou as empresas de aplicativos e afirmou que os apps "exploram os trabalhadores como jamais foram explorados". A declaração aconteceu nesta quarta-feira, 1º, em um discurso para a Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, no evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

"As fábricas já não têm a quantidade de trabalhadores que tinham, o trabalho informal ocupa espaço do formal e as empresas de aplicativos exploram os trabalhadores como jamais foram explorados. Cabe aos dirigentes sindicais representar os trabalhadores para a seguridade social que os trabalhadores estão perdendo em todo o mundo", disse Lula.

No discurso, o presidente disse que o movimento de organização dos trabalhadores em geral vive uma situação complicada e que é preciso retomar o diálogo do governo com o movimento sindical para formalizar um novo "pacto" entre os trabalhadores e as empresas.

Lula ressaltou ainda que, no Brasil, alguns modelos de trabalho, como os contratos intermitentes e temporários, e outras formas de emprego em que os trabalhadores não conhecem seus empregadores e, por isso, não têm a quem reclamar quando encontram um problema.

Participaram do evento:

Fred Redmond, vice-presidente tesoureiro da AFL-CIO;Antonio de Lisboa Amancio Vale, presidente-adjunto da Confederação Sindical Internacional e secretário de Relações Internacionais da CUT Brasil;Jordania Miguelina Ureña Lora, secretária-geral adjunta da Confederação Sindical Internacional;Francisca Jiménez Paniagua, presidente adjunta da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas;José "Pepe" Mujica, ex-presidente do Uruguai;Luiz Marinho, ministro do Trabalha e Emprego;Rafael Freire Neto, secretário-geral da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas.