Lula fará cirurgia no quadril no dia 29 de setembro

Com artrose no quadril há anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma cirurgia no local no dia 29 de setembro. Apesar do Palácio do Planalto só ter informado oficialmente sobre a necessidade do procedimento, a data foi revelada, inicialmente, pelo UOL.

Segundo fontes médicas ouvidas pelo CNN, o procedimento cirúrgico será realizado em Brasília para proporcionar maior conforto a Lula e evitar locomoções no pós-operatório. A cirurgia será realizada no hospital Sírio Libanês e será feita pela equipe de São Paulo que o acompanha há anos.

Antes, porém, da cirurgia, há dois eventos programados para o presidente: reunião do G20 na Índia, a partir do dia 7 de setembro, e a Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos dias 18 e 19 de setembro.