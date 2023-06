Lula lança novo programa de alfabetização com investimento de R$ 2 bi

O presidente Luiz Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), lançam nesta segunda-feira, 12, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

O objetivo do programa é gerar uma nova política de alfabetização que vai subsidiar ações entre Estados e Municípios. O investimento estimado é de mais de R$ 2 bilhões em quatro anos.

O total de 56,4% das crianças brasileiras não estavam alfabetizadas em 2021, segundo dados de levantamento recente do Ministério da Educação. No entanto, o resultado ainda representa um aumento em relação a 2019, quando 39,7% não eram alfabetizadas.

A pesquisa ainda aponta uma queda na porcentagem de alfabetização infantil em comparação com 2019, quando mais de seis crianças em cada dez eram consideradas alfabetizadas.

Além do lançamento do programa de alfabetização, Lula terá nesta segunda-feira, 12, uma reunião com ministros e lideranças do governo no Congresso.