Lula oferece Esporte ao PP e Portos e Aeroportos para Republicanos

O deputado André Fufuca (PP-MA) ficará com o ministério do Esporte e o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) com a pasta de Portos e Aeroportos. É o que define o desenho da reforma ministerial encaminhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo informações dos auxiliares palacianos. As informações são do blog da Julia Duailibi.

Mais cedo, o ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o anúncio da reforma ministerial pode ser feito “nas próximas horas”, após diversas expectativas criadas nas últimas semanas para que as mudanças fossem anunciadas pelo presidente. A definição, entretanto, vai depender de diálogo com os ministros que devem ser substituídos.

Ainda segundo informações do blog, o presidente quer se reunir nas próximas horas com a atual ministra do Esporte, Ana Moser, e com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), para falar sobre o destino de Márcio França, que ocupa a pasta de Portos e Aeroportos. Depois de conversar com o vice, Lula deve se reunir com o próprio Márcio França.

Essa semana ainda, Lula embarca para Nova Delhi, na Índia, para participar da cúpula do G20, o que agiliza os processos para que a reforma seja anunciada antes da agenda internacional.