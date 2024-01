Lula quer mudanças na tabela do IR em 2024, dizem aliados | A TARDE

O presidente Lula quer que o governo federal coloque como uma de suas prioridades, em 2024, as alterações na tabela do imposto de renda, segundo interlocutores. Na campanha eleitoral, Lula prometeu que vai aumentar a atual faixa de isenção para a pessoa física de R$ 2.640 para R$ 5 mil. O petista quer que o tema seja levado adiante pelo Congresso Nacional em 2024. As informações são da CNN.

Em janeiro, o chefe do Executivo vai fazer uma reunião com o núcleo político da Esplanada dos Ministérios para selecionar assuntos prioritários. A ideia é que o compilado das propostas seja organizado em um documento que vai ser entregue à cúpula do Congresso Nacional no retorno dos trabalhos, em fevereiro.

A compilação deve incluir a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo e projetos de lei que avançam em uma reforma administrativa.

A ideia é apresentar dois projetos de lei: um sobre o fim dos supersalários e o outro sobre a reestruturação das carreiras públicas.