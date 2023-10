Lula sobre os ataques em Israel: "Estou chocado" | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou neste sábado, 7, sobre os ataques em Israel. Em suas redes sociais, Lula disse estar “chocado".

“Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas” disse Lula.

Cerca de 2.200 foguetes do grupo militante palestino Hamas atingiram o território israelense, deixando ao menos 100 mortos e centenas de feridos. O governo brasileiro, na condição de presidência do Conselho de Segurança da ONU, anunicou que irá convocar uma reunião de emergência do órgão para lidar com a crise palestina.



Segundo o presidente, “o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados”.



