Lula vai receber Campos Neto pela primeira vez no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu receber o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, no Palácio do Planalto, em Brasília. Este será o primeiro encontro desde que Lula iniciou o seu terceiro mandato. A reunião vai acontecer nesta quarta-feira,27.

O encontro também vai contar com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo a CNN, o pedido para o encontro partiu de Campos Neto, que vem sendo alvo de críticas não só de Lula, mas de muitos governistas.



A queda recente da taxa de juros — duas já foram promovidas pelo Copom — ajudou a amenizar os ânimos. De acordo com aliados de Lula, o presidente parou de reclamar com frequência das decisões do BC, mesmo mantendo tom ácido sobre Campos Neto publicamente.



O encontro está sendo considerado um bom sinal de respeito à institucionalidade dos cargos e à independência do BC, um fator novo na transição de governo do país.