Marina Silva abre o jogo sobre candidatura ao Planalto

Marina Silva ocupa o Ministério do Meio Ambiente - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Candidata à presidência da República em três oportunidades, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), descartou, nesta segunda-feira, 10, disputar o Palácio do Planalto novamente.

Marina afirmou que foi convencida a concorrer a uma cadeira de deputada federal em 2022, quando foi eleita pelo estado de São Paulo, e ressaltou que seu foco é colaborar na defesa da democracia.

“Não serei mais candidata à Presidência. Não me coloco nesse lugar. Fui convencida a ser deputada federal, e, embora sempre veja a política como um processo dinâmico, hoje meu foco é continuar contribuindo para que a frente ampla e a defesa da democracia sigam vitoriosas”, explicou Marina, durante participação no Roda Viva.

Marina disputou a presidência pela primeira vez em 2010, pelo Partido Verde, ficando na terceira colocação. Em 2014, foi indicada como vice de Eduardo Campos, pelo PSB, assumindo a chapa com a morte do titular, em agosto do mesmo ano, em um desastre aéreo. Na oportunidade, ela foi novamente terceira colocada.

Em 2018, em sua última tentativa, já pela Rede, Marina obteve seu pior desempenho nas urnas, ficando atrás de nomes como Geraldo Alckmin e Cabo Daciolo.