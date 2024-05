"Me ajudou muito", diz Lula sobre relação com Arthur Lira | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um afago a Arthur Lira (PP-AL), que preside a Câmara Federal, durante agenda em Alagoas, nesta quinta-feira, 9. O petista afirmou que o político alagoano foi essencial na transição de governo.

"Me ajudou muito, porque nós começamos a governar antes de tomar posse. Porque foi ele que coordenou, junto com o Rui Costa e o Fernando Haddad, a Proposta de Emenda à Constituição da Transição, que permitiu que a gente tivesse dinheiro para governar em 2023, que a gente tivesse dinheiro para recuperar o Bolsa Família, e que a gente tivesse coragem de anunciar o PAC no meio do ano passado", iniciou Lula, que ainda ressaltou a importância do presidente da Câmara para a aprovação de pautas.

"Nós conseguimos aprovar todos os projetos que nós mandamos. Em uma demonstração que as nossas diferenças ideológicas não são levadas em conta quando o interesse maior é o interesse de mulheres, homens, de crianças que nasceram nesse país e querem viver dignamente nesse país", disse o presidente.

