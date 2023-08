MEC pede que INSS e Receita Federal rastreiem devedores do Fies

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta terça-feira, 25, que pediu ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e à Receita Federal rastrearem os dados de devedores do Fies antes da nova reformulação do programa de financiamento estudantil. As informações do portal g1.

Durante a conversa, o ministro não detalhou sobre como será o "Fies repaginado", mas disse que "vai voltar a financiar o teto". No momento, o ministro também não explicou como será a parte de renegociação das dívidas de quem está devendo hoje, mas contou que foi feito um trabalho para identificar o "tipo da dívida".

"O que fizemos: pedimos os dados do INSS e da Receita Federal para cruzar informações porque nem as informações a gente tinha em relação ao tipo da dívida, ao tipo de devedor, para saber se essa pessoa não pagava porque não queria ou porque não podia", afirmou.

A participação no programa, que oferece empréstimos para estudantes pagarem parte das mensalidades em universidades privadas, tem diminuído ao longo do tempo - muito em função de suas regras. Segundo o ministro, chegou-se a ter 700 mil pessoas financiadas por ano, mas hoje não passam de 50 mil.