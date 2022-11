Menções a Bolsonaro caem 94% nas redes, aponta monitoramento

Após ser derrotado por Luís Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, o nome do atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) praticamente desapareceu das redes sociais, algo muito diferente do que aconteceu durnte todo o restante do seu mandato.

Segundo monitoramento feito pelo Núcleo Jornalismo com 1,8 milhão de postagens em sete redes sociais, nos últimos 60 dias, a menção ao termo "Bolsonaro" caiu 94% no domingo, 13, em comparação à máxima observada no período, registrada em 31 de outubro, logo após o segundo turno do pleito.

A análise considera as principais contas, canais, grupos e hashtags e se deu a partir de mais de 2 mil perfis no Twitter, 700 no Facebook e no Instagram, 240 grupos de Telegram, 100 grupos de WhatsApp e mais de 3 mil hashtags de TikTok.

Desde a vitória de Lula, Bolsonaro permanece isolado no Palácio do Planalto e pouco falou em público ou nas redes sociais. O presidente também não mantém compromissos oficiais e não lidera o país no restante do seu mandato, que será encerrado no di 31 de dezembro.