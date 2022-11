Mercadante diz que Lula indicará um civil para o Ministério da Defesa

Um das grandes diferenças propostas por Lula para o seu futuro governo em relação ao governo Bolsonaro será a diminuição do número de militares em cargos. Representantes das Forças Armadas não estarão presentes sequer no Ministério da Defes, que será chefiada por um civil. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo coordenador dos grupos técnicos do governo de transição e ex-ministro Aloizio Mercadante (PT)

"O presidente já disse isso publicamente. O ministro da Defesa será um civil, foi no governo dele e será", disse.

O grupo de trabalho do novo governo tem tido dificuldades para tratar a transição na parte da Defesa e o subgrupo sequer teve nomes anunciados. O anúncio dos nomes será feito somente na próxima semana, com a presença do presidente eleito Lula, que está em viagem internacional.

"Ele está chegando, vamos fechar o grupo, acho que vocês vão ter uma bela surpresa, acho que está muito bem construído o grupo", declarou.