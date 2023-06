Ministro italiano é condenado por chamar ex-ministra de “orangotango"

A Justiça da Itália condenou nesta quinta-feira, 1º, o ministro de Assuntos Regionais e das Autonomias do governo italiano, Roberto Calderoli, a sete meses de prisão por insultos racistas contra uma ex-ministra.

Em 2013, durante um comício, Calderoli comparou a ex-ministra de Integração Nacional, Cécile Kyenge, a um orangotango e lançou bananas. A declaração racista ocorreu quando o atual ministro era vice-presidente do Senado italiano e participava de um comício do partido de extrema direita La Liga, à qual é filiado, na cidade de Treviglio, no norte do país.

Na ocasião, Calderoni afirmou que Cécile Kyenge, de origem congolesa e cidadã italiana desde 1994, faria "melhor" em ser ministra "no país dela", conforme informações de O Globo.

Médica e política, Cécile Kyenge foi a primeira mulher negra a chefiar um ministério italiano, durante a gestão do primeiro-ministro Enrico Letta, e foi deputada do Parlamento Europeu.