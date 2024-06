Moraes se despede do TSE e promete combate aos extremistas | A TARDE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deixou, nesta quarta-feira, 28, a presidência Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No discurso de despedida, Moraes afirmou que o Poder Judiciário não se acovardará no combate aos "extremistas".

O ministro, que agora passa a cadeira na Justiça Eleitoral para a ministra Cármen Lúcia, ainda afirmou que o eleitorado acreditou na força das instituições brasileiras durante o pleito de 2022, quando ele já estava à frente do TSE.

"O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais", afirmou Moraes.

