Mourão avalia ida ao Novo após aproximação do Republicanos com Lula

O senador do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Repúblicanos), tem se aproximado de uma possível filiação ao Partido Novo. O ex-vice-presidente estaria bastante insatisfeito com sua sigla atual, que tem se aproximado do Governo Lula.

A informação foi divulgada pela coluna de Rosean Kennedy, no Estado de São Paulo. A mudança partidária de Mourão, inclusive, foi aprovada por Eduardo Girão, senador do Ceará e que pertence ao Novo.

“Eu, particularmente, ficaria muito feliz em ter o general Mourão [no Novo]. Com a história dele, um homem culto, que tem procurado fazer um trabalho correto e ético dentro do Senado. É uma pessoa que tem os valores do Novo, princípios de liberalismo e conservador nos costumes. Agregaria muito ao partido, caso ele opte pela mudança”, afirmou Girão.

Mourão estuda o movimento de olho na força do bolsonarismo em seu reduto eleitoral, o Rio Grande do Sul. A expectativa é que o Republicanos ganhe um ministério com a saída de Márcio França (PSB-SP) da pasta de Portos e Aeroportos e uma possível nomeação de Sílvio Costa Filho (Repúblicanos-PE) para o lugar.

Por causa da nomeação de Silvio Costa Filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já classificou o Republicanos como um partido de esquerda. Procurado, Mourão disse que não comentaria o assunto.