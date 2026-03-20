Movimentação do União Brasil no Ceará pode incendiar cenário político nacional

Hoje no PSDB, Ciro “roubaria” votos da esquerda caso decida optar pela disputa ao Palácio do Planalto - Foto: Divulgação

Desde o mês passado o PSDB vem observando com atenção as movimentações que o governo Lula tem feito no Ceará. Tendo como candidato a governador o ex-ministro Ciro Gomes, a cúpula tucana emitiu sinais de insatisfação com a possibilidade do atual ministro da educação Camilo Santana ser escalado para disputar as eleições estaduais em substituição ao atual chefe do executivo Elmano de Freitas.

Políticos a par do assunto comentam que o PSDB, vislumbrando se tratar de intromissão articulada no contexto de uma disputa já projetada, não mediria esforços para escalar um nome de centro como pré-candidato a presidência da república, o que resultaria no cenário tenebroso para a reeleição de Lula, considerando que esse nome teria muito mais penetração no eleitorado nacional de esquerda do que no eleitor de Flavio Bolsonaro (PL). Em bom português, qualquer postulante ligado ao PSDB causaria muito mais estrago no projeto petista do que nos planos da direita.

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No dia de ontem, quinta-feira (19), o governador Elmano, em uma jogada aparentemente orquestrada pelo PT nacional, recebeu dirigentes e parlamentares do PP e do União Brasil, em meio às articulações para a formação da federação entre as duas siglas, a chamada União Progressista. Esse movimento teria acendido o estado de alerta no PSDB, que tem em mãos a opção denominada nos bastidores como “Operação Presidente”.



Conforme apurações feitas por A TARDE, desde que a Federação União Progressista - que ainda depende de aval do TSE para ter validade jurídica - passou a cogitar neutralidade na disputa nacional e liberar suas bancadas nos embates estaduais, uma conclusão é certa: mexer em um estado pode gerar um estrago em outro.

