"Não vamos desistir do Brasil", diz Flávio Bolsonaro após eleição

O filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) se manifestou no Twitter nesta segunda-feira, 31, sobre a derrota do pai na eleição presidencial. Bolsonaro, até o momento, não se manifestou.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", escreveu o senador.

Bolsonaro foi o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização que não conseguiu a reeleição. Segundo o colunista Lauro Jardim, Bolsonaro acompanhou a apuração na casa de Flávio e preferiu não ter contato com aliados durante o dia.

Nesta segunda-feira, 31, o presidente se reuniu com ministros no Palácio do Planalto e, segundo aliados, a pauta foi a resposta do presidente à derrota para Lula, que ficou com 49,1%, ante os 50,9% do petista.

Outros filhos do presidente, como o vereador Carlos Bolsonaro, que coordenou a campanha do pai, e o deputado Eduardo Bolsonaro, até o momento, também não se manifestaram.