Nos EUA, Zambelli tenta se infiltrar em evento para confrontar Moraes

A deputada federal Carla Zambelli (PL) tentou se infiltrar num evento que discute a democracia e economia brasileiras, realizado em Nova York, na manhã desta segunda-feira, 14, mas acabou do lado de fora. Quando ela chegou ao Lide Brazil Conference, a lotação já estava esgotada e não conseguiu junto aos organizadores acesso ao encontro. O ingresso custa cerca de R$ 10 mil.

“Tentei comparecer de algumas formas, mas quando tentei os convites já tinham acabado. Queria basicamente marcar posição. Temos ministros falando sobre liberdade e democracia e queria fazer alguns questionamentos sobre esse tema”, contou Zambelli ao site O Antagonista.

O objetivo dela era abordar Alexandre de Moraes, um dos seis ministros do Supremo Tribunal Federal que participam do encontro.

“Queria perguntar a Alexandre de Moraes se ele considera liberdade censurar uma deputada. A intenção não era desrespeitá-lo, não era fazer uma manifestação. Era só fazer uma pergunta, que eu ainda busco resposta”.

Bolsonarista radical, a deputada vem colecionando polêmicas. Além de atacar publicamente os ministros do STF e quem considera adversário, Zambelli foi flagrada mês passado perseguindo um homem negro na rua, com arma em punho.

No final do mês, o ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de sanções à deputada, incluindo o bloqueio das suas redes sociais. Desde então, ela tem criado outros perfis e utilizado páginas de aliados para incentivar as manifestações golpistas que não aceitam a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial.

Além de Alexandre de Moraes, participam do Lide Brazil Conference os ministros Luís Roberto Barroso, Moraes, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.