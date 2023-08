Olívia e Leandro de Jesus trocam farpas em sessão na ALBA

Adversários políticos, os deputados estaduais Olívia Santana (PCdoB) e Leandro de Jesus (PL) usaram seus tempos no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para fazerem críticas um ao outro, nesta segunda-feira, 21.

Tudo começou quando Olívia criticou a violência urbana no estado. Alegando que a população periférica é a que mais sofre com o cenário, a parlamentar do PCdoB também falou das mortes causadas por policiais.

Leandro de Jesus pediu a palavra, chamou o discurso de Olívia de contraditório e defendeu a polícia. Os dois se alternaram mais algumas vezes no microfone do plenário da Alba com críticas um ao outro.