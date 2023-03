Oposição no Japão faz projeto para legalizar casamento homoafetivo

O casamento homoafetivo é o tema de um projeto aprovado pelo grupo oposicionista do governo do Japão, que foi colocado no Parlamento nesta segunda-feira, 6. O objetivo é gerar a pressão necessária para a povoação da proposta pouco antes do governo participar da cúpula do G7, previsto para o mês de maio, em Hiroshima.

Entre os países do G7, o Japão é o único que não reconhece a união de pessoas do mesmo sexo. O grupo é formado pelos países com economias mais fortes, no âmbito global. A nova proposta da vez é do Partido Democrático Constitucional (PDC), de centro-esquerda.

No entanto, a missão não será fácil, diante de uma maioria parlamentar que não aprova a mudança, formada por membros do Partido Liberal Democrático (PLD). Um projeto na mesma linha chegou a ser colocado em 2019, mas não teve êxito.

"Acho discriminatório reconhecer apenas o casamento heterossexual e não os casais do mesmo sexo", disse Chinami Nishimura, deputado e secretário-geral do PDC.

No entanto, a população japonesa tem se mostrado favorável ao reconhecimento do casamento homoafetivo, em pesquisas que são realizadas por grupos que defendem a ideia.