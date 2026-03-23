Otto Alencar ganha força para assumir ministério de peso

Otto Alencar ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O senador Otto Alencar (PSD) pode assumir o Ministério das Relações Institucionais, com a saída da titular da pasta, Gleisi Hoffmann (PT), para a disputa pelo Senado no estado do Paraná, nas eleições de outubro.

A informação é do canal CNN Brasil. Segundo a publicação, Otto passou a ganhar força após o primeiro nome cotado, Olavo Noleto, perder força. A articulação ainda reforçaria a presença do PSD na Esplanada dos Ministérios em um dos cargos de confiança do presidente.

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Ainda de acordo com o canal de notícias, Lula teria sido aconselhado por aliados a escolher Otto Alencar para o cargo, solucionando o vácuo de presenças de nomes baianos no primeiro escalão do governo, com a saída de Rui Costa (PT) da Casa Civil para concorrer ao Senado.

Otto se manifesta

Ao Portal A TARDE, o senador Otto Alencar negou ter sido convidado para o ministério, e encarou com surpresa as especulações com o seu nome.

"Não teve, não (convite). É a primeira vez que me falam isso [...] Não estava sabendo de nada", afirmou o senador baiano, que chegou a ter o nome cotado, na fase de transição para o governo Lula, para assumir o Ministério da Saúde, que acabou com Nísia Trindade.