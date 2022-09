“Paz nas eleições”, pede TSE em campanha

Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Datafolha aponta que 67,5% dos eleitores têm medo de agressão por motivos políticos.

O levantamento foi encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e teve dados coletados pelo instituto entre os dias 3 e 13 de agosto, em que se ouviu 2.100 pessoas em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Diante desse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta quinta-feira, 15, uma campanha publicitária pela paz nas eleições. O TSE se diz preocupado com os casos de violência física e moral decorrente de preferências ideológicas.

Veja vídeo de lançamento da campanha:

justicaeleitoral

Realizada em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a iniciativa contará com a divulgação estratégica de peças publicitárias que destacam a importância da liberdade de escolhas e do respeito às diferenças. Além disso, a réplica gigante e inflável de uma urna eletrônica será exposta durante algumas das partidas de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol, campo social em que paixões inflamadas frequentemente têm levado torcedores a brigas e disputas na arquibancada e até fora dela.



Ao iniciar a sessão de julgamentos desta quinta, o presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a campanha deve transmitir a mensagem de que “assim como no esporte, adversários [políticos] não são inimigos”.

O lançamento da campanha coincide com o Dia Internacional da Democracia, data estabelecida em 2007, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em comemoração à Declaração Universal da Democracia, assinada por 128 países, inclusive o Brasil.

O documento propõe um melhor entendimento sobre os conceitos de democracia por parte das sociedades.