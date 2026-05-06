PF e PGR rejeitam delação prévia de Vorcaro e cobram mais informações

A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitaram o conteúdo prévio da delação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A defesa do ex-banqueiro levou um pen drive com o material às autoridades visando formalizar uma proposta de delação premiada.

De acordo com informações apuradas pela CNN, o conteúdo está dividido em anexos organizados por personagens. Na proposta, Vorcaro relata datas, horários, cidades, encontros, reuniões, festas e viagens envolvendo agentes políticos.

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Interlocutores com acesso ao material afirmam que há menções a políticos de diferentes espectros ideológicos, com predominância de nomes ligados ao centro político.

MAIS INFORMAÇÕES

A PF e a PGR, a priori, concluíram que o material entregue pela defesa de Vorcaro era insuficiente para formalizar a delação. Em razão disso, conforme publicação do Blog Andreia Sadi, as autoridades cobraram mais informações para que o depoimento pudesse avançar.

Os pré-candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), segundo fontes ligadas à investigação, não aparecem na proposta. No entanto, há um indicativo de que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve constar em um dos anexos.

Agora, os agentes devem iniciar uma nova etapa de depoimentos com Vorcaro para estruturar uma eventual colaboração formal a ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal.

INVESTIGAÇÃO

Paralelamente, a PF continua a perícia em aparelhos eletrônicos apreendidos com Vorcaro. Ao todo, oito celulares foram recolhidos. O principal deles, já periciado, armazenava cerca de 400 gigabytes de dados e aproximadamente 8 mil vídeos. A análise desse material é considerada estratégica para confrontar as informações apresentadas pelo ex-banqueiro.

Daniel Vorcaro preso | Foto: Reprodução | Youtube

Vorcaro foi transferido em março do presídio federal de Brasília para a Superintendência da PF para negociar esse acordo. Após um mês e meio com visitas diárias de seus advogados, a proposta ficou pronta.

Vorcaro foi preso em 4 de março, em São Paulo, pela segunda vez, de forma preventiva. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi detido e permanece em um presídio.