PF recebe imagens de agressão a filho de Alexandre de Moraes

As imagens da agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a seu filho por um trio de brasileiros foi enviada para o posto da Polícia Federal da cidade de Roma, na Itália, onde o episódio aconteceu.

O envio do material para a sede do órgão no Brasil, que pode indiciar os responsáveis caso o crime seja comprovado, depende da autorização de autoridades italianas, já que os arquivos precisam ser enviados por um canal oficial de cooperação jurídica entre os países.

O material, que foi recuperado das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, mostra um dos brasileiros que hostilizaram Moraes acertando um tapa no filho do ministro na sexta-feira, 14.

Na ocasião, o ministro, que havia acabado de participar de uma palestra no Fórum Internacional de Direito, na Universidade de Siena, foi abordado pela família e hostilizado.

O empresário Roberto Mantovani Filho, 71 anos, uma mulher identificada como Andreia e o genro de Mantovani, Alex Zanatta Bignotto, são os acusados.