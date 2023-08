PF vê elementos para indiciar Michelle Bolsonaro no caso das joias

A Polícia Federal já tem elementos suficientes para indiciar a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no caso das joias. Ela será ouvida, mas não há pressa para convocá-la para depor pois já há elementos suficientes para dar andamento ao indiciamento.

A informação foi confirmada por investigadores entrevistados ao blog de Andreia Sadi, no G1. “Com toda certeza vai ser indiciada. Sem dúvida alguma”, diz um policial federal, sem apontar por quais crimes.

Na última sexta-feira, 11, a PF deflagrou uma operação para investigar a suposto desvio de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. A suspeita é que pessoas ligadas ao ex-presidente da República tenham vendido ilegalmente esses itens, que pertencem à União. A investigação apura ilegalidades como peculato (que é o desvio de recursos públicos) e lavagem de dinheiro.

Entre os investigadores, a apuração tem sido comparada a comer mingau quente (pelas beiradas). Na primeira fase da operação, foram alvos o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tenente-coronel do Exército, Mauro Cid;o pai dele, general da reserva do Exército, Mauro Cesar Lorena Cid; o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e tenente do Exército Osmar Crivelatti; o advogado Frederick Wassef, que já defendeu Bolsonaro e familiares em diversos processos na Justiça.

A PF pediu a quebra dos sigilos bancários de Michelle e do ex-presidente, já que os dados podem corroborar a suspeita de que ela seja uma das beneficiárias dos eventuais desvios. Os investigadores aguardam, também, o resultado de diligências que estão sendo feitas pelo FBI, nos Estados Unidos, sobre as vendas dos bens.

Na sexta-feira, 11, quando PF cumpriu mandados contra militares ligados a Bolsonaro, a ex-primeira-dama reagiu ao ser provocada sobre o assunto. O maquiador que a acompanhava jogou um copo de gelo contra uma mulher que os filmava.