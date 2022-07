PL lança candidatura de Bolsonaro à reeleição neste domingo

O Partido Liberal (PL) lança oficialmente a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição na manhã deste domingo, 24. A convenção será realizada no ginásio do Maracanãzinho, na zona norte do Rio de Janeiro.

Marcado para as 11h, o evento para 10 mil pessoas começou a receber apoiadores desde as 8h20 da manhã. Inicialmente, as entradas para a conferência foram disponibilizadas gratuitamente na internet, mas o partido decidiu liberar o acesso sem ingresso até a lotação máxima do local.

A convenção deve marcar a confirmação do general Walter Braga Netto como vice na chapa de Bolsonaro. O militar, que é um dos coordenadores da campanha do presidente da república à reeleição, se filiou ao PL em março deste ano.

No evento, deve ser discutido também uma possível aliança com partidos que integram o bloco conhecido como Centrão: PP, o Republicanos e PTB. Esse tipo de coligação, permitida para disputas aos cargos de presidente, governador, senador e prefeito, pode ser desfeita após as eleições.

O Rio de Janeiro é berço político de Jair Bolsonaro, que busca reverter a desvantagem nas pesquisas de intenção de voto. A reunião dos filiados para aprovação da candidatura está previsto para o início da manhã - por meio de uma plataforma virtual fechada ao partido - antes do chefe do Executivo subir ao palco.