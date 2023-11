PL para isentar carros elétricos de IPVA segue travado na Alba | A TARDE

Trancado na AL-BA desde que foi encaminhado pelo governo Jerônimo, o projeto de isenção de IPVA para carros elétricos, que foi colocado em pauta nesta terça-feira, 28, ficou para votação na próxima semana após a oposição, na figura do deputado Tiago Correia (PSDB) pedir vista do projeto.

O entrave é justificado por conta de uma emenda protocolada pela oposição que pede a isenção, para além dos carros elétricos, também de veículos híbridos.



"Não temos absolutamente nada contra o projeto, agora, acreditamos que ele pode ser aperfeiçoado quando ele prevê essa isenção de impostos apenas para os carros elétricos. Entendemos que existe uma variedade de veículos híbridos que misturam as duas tecnologias e que deveriam ser abarcadas nesse projeto de lei", pontuou. "Propomos um desconto de 1,5% no ICMS e contamos com a sensibilidade do governador para que ele possa entender a importância dessa emenda e quem sabe aceitar a proposição feita pela nossa oposição".

A tendência é que o projeto seja reavaliado nas próximas 72 horas, como previsto no prazo regimental, e vote para votação no plenário na próxima semana.

A proposta, que foi formulada à época do contrato do governo estadual com a montadora chinesa BYD, visa isentar todos os carros elétricos até R$ 30 mil com alíquota fixada em 2,5%, abaixo dos 3% outorgados a veículos dessa mesma faixa de preço, mas movidos a combustíveis fósseis.