Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DADOS FALSOS

Prefeita "A Mamãe" é acusada de fraudar matrículas em cidade baiana

Investigação aponta que gestão Vilma Gomes (MDB) inflou dados do EJA em 244% para obter repasses do Fundeb

Rodrigo Tardio
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vilma Gomes, prefeita de Cansanção (MDB)
Vilma Gomes, prefeita de Cansanção (MDB) -

Uma petição inicial do Ministério Público Federal (MPF) coloca sob suspeita a gestão da prefeita de Cansanção, Vilma Gomes (MDB), conhecida como "A Mamãe".

A peça acusatória detalha um complexo esquema de inserção de dados falsos no sistema educacional, que teria como objetivo o desvio de recursos federais e a utilização da máquina pública para fins eleitorais.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O caso foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) devido ao foro privilegiado da gestora.

Salto estatístico

O documento do MPF aponta uma anomalia nos dados da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Entre 2020 e 2024, o número de alunos saltou de 2.260 para 7.796 — um aumento real de 244%. De acordo com os procuradores, esse crescimento é "estatisticamente improvável" e teria sido forjado através do sistema SYSESCOLA.

A fraude consistiria na criação de turmas fictícias e na inclusão de alunos que sequer residem no município. Com o número de matrículas inflado, a prefeitura garantia um repasse maior do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Excesso de pessoal

A investigação sugere que o aumento artificial de alunos serviu de pretexto para a contratação em massa de servidores temporários. De acordo com os autos, a Lei Municipal 002/2024 previa 2.518 vagas.

Em agosto de 2024, a gestão mantinha 3.185 contratados, o que corresponde a 636 acima do permitido.

Para o MPF, essas contratações visavam criar uma "moeda de troca eleitoral", gerando dependência financeira na população local e abrigando possíveis "servidores fantasmas".

"A gestão teria conferido uma aparência de legalidade ao uso indevido da máquina pública", afirma o texto da petição.

Secretário na mira

O ex-secretário de Educação, Márcio Victor Santos Andrade, também é alvo das investigações. Como ordenador de despesas e responsável pela pasta que gerencia o Educacenso, a oitiva dele foi requerida pelo MPF para esclarecer como as manipulações operacionais no sistema ocorreram sem o devido bloqueio administrativo.

Diligências

O procurador do caso solicitou uma auditoria detalhada da Controladoria-Geral da União (CGU) nos fluxos financeiros da prefeitura. S

Caso comprovadas as irregularidades, os envolvidos podem responder por falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema público, crime de responsabilidade e malversação de verbas federais.

A reportagem procurou a Prefeitura de Cansanção, e ainda aguarda resposta ao questionamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desvio de recursos Fraude Educacional Gestão Pública Investigação MPF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vilma Gomes, prefeita de Cansanção (MDB)
Play

Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

Vilma Gomes, prefeita de Cansanção (MDB)
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Vilma Gomes, prefeita de Cansanção (MDB)
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Vilma Gomes, prefeita de Cansanção (MDB)
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

x