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Prefeito da oposição rasga elogios a Jerônimo e rebate críticos: “Falam por falar”

Marcelo Belitardo, do União Brasil, recebeu visita do governador em Teixeira de Freitas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

08/04/2026 - 6:57 h

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O prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, e o governador Jerônimo Rodrigues
O prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, e o governador Jerônimo Rodrigues -

O prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União Brasil), criticou, na segunda-feira, 7, gestores municipais que não fazem parte da base do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e, segundo ele, fazem críticas sem fundamento à gestão estadual.

Durante agenda ao lado do petista no município, Marcelo afirmou que esse tipo de postura pode gerar desinformação na sociedade e destacou os investimentos feitos pelo governo na saúde da cidade.

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“A radioterapia vai vir para somar a todo o investimento que foi feito no Hospital Estadual Costa das Baleias. É importante fazer essa menção porque é muito fácil quem não está no governo, às vezes, criticar, dizer que não há investimento na saúde e falar por falar. Só que essas palavras ao ar podem chegar ao ouvido de quem está desinformado. Isso a gente chama de aliciamento”, disse o prefeito.

Marcelo afirmou ainda que, em vez de críticas sem fundamento, o papel dos prefeitos deveria ser apoiar quem está trabalhando.

Veja o momento:

O que Jerônimo foi fazer em Teixeira de Freitas?

Jerônimo inaugurou, na tarde de segunda-feira, o serviço de radioterapia do Hospital Estadual Costa das Baleias, unidade localizada ao lado da Maternidade Sagrada Família, em Teixeira de Freitas.

Na ocasião, também autorizou a pavimentação asfáltica das vias de acesso ao novo terminal rodoviário. Além disso, o governador participou da posse do novo bispo diocesano, Dom Aldemiro Sena dos Santos, na Catedral São Pedro.

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Tags:

Bahia Jerônimo Rodrigues Marcelo Belitardo TEIXEIRA DE FREITAS

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