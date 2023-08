PSB corre risco de perder cargos com reforma ministerial

Pastas ligadas PSB pode entrar na mira do Centrão durante reforma ministerial que será promovida pelo governo Lula (PT). A gestão analisa que o espaço ocupado pelos socialistas não correspondem ao tamanho da legenda no Congresso Nacional. As informações são da Folha de S.Paulo.

Apesar do PSB abrigar o vice-presidente Geraldo Alckmin, a legenda elegeu apenas 15 deputados federais e está á frente de três ministérios: da Indústria e Comércio, da Justiça e de Portos e Aeroportos.

O assuntou foi tratado nesta sexta-feira, 2, em uma reunião com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman; o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha e as lideranças petistas na Câmara e no Senado, respectivamente, José Guimarães (PT-CE) e Jaques Wagner (PT). Para o grupo, seria necessário a redução de uma pasta do PSB para acoplar o centrão.