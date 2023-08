PSD indica nome de ex-vice-governador do Ceará para comandar Funasa

A bancada do Partido Social Democrático (PSD) na Câmara dos Deputados indicou o ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho, para a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). As informações são do blog do Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

A legenda, que integra o deputado federal Antônio Brito (PSD), formará uma comissão para encaminhar a formalização do pedido ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A Funasa também está sendo disputada por outros partidos, bem como União Brasil, Progressistas e Republicanos.

As novas indicações fazem parte das movimentações de partidos do "Centrão" para ampliar espaço no Governo Federal em troca de maior apoio político na base governista.