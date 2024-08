PSDB aciona Justiça após pronunciamento de Lula; saiba mais

Presidente fez pronunciamento em rede nacional - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Adversário histórico do Partido dos Trabalhadores (PT), o PSDB anunciou que entrará na Justiça contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o chefe de Estado fazer um pronunciamento em rede nacional, na noite de domingo, 28.

No pronunciamento transmitido nos veículos de televisão e rádio, Lula falou sobre os feitos do seu governo e fez críticas indiretas ao período em que o país foi comandando por Jair Bolsonaro (PL). Em nota, o presidente nacional dos tucanos, Marconi Perillo, o tom adotado no discurso foi "eleitoreiro".

>> "Mundo voltou a acreditar no Brasil", diz Lula em pronunciamento

>> "Um passo de cada vez", diz Pablo Roberto sobre eleições de 2026

"Neste domingo, 28 de julho, o presidente usou desse expediente para fazer propaganda da divisão do país da qual ele é um dos protagonistas e espalhar dados eleitoreiros para subsidiar o discurso de seus candidatos a prefeito e vereador neste ano", afirmou Perillo na nota divulgada.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também se manifestou contra o pronunciamento, mas em publicação nas redes sociais. O militar chamou Lula de "chefe de organização criminosa" e afirmou que o líder petista é o pai das "fake news".