Quinho defende Aline Peixoto no TCM: "vamos criar a Escola de Contas"

Futuro presidente da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), Quinho (PSD) defendeu que a ex-primeira-dama, Aline Peixoto, seja indicada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para função de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).



“Um grupo vitorioso como foi o nosso em 2022, é natural que tenha que haver uma unidade para a indicação da enfermeira Aline Peixoto, ex-primeira-dama, para vaga de conselheira do TCM. Além dos diversos requisitos profissionais que ela tem, ser enfermeira de formação e ter realizado um notável trabalho social à frente das Voluntárias Sociais da Bahia, ela compreendeu ao longo dos anos como se dá a relação dos municípios com o TCM e as dificuldades que a maioria dos município tem com o tribunal”, apontou Quinho ao OFFNews.

O atual prefeito do município de Belo Campo também destacou a participação de Peixoto na criação da escola de contas, em parceria com a UPB, que promete ser uma das principais bandeiras da ex-primeira-dama da Bahia.

“Quero destacar também o fato dela encapar, junto com a UPB, a proposta para criação de uma escola de contas, a ser construída pelo tribunal em parceria com a União dos Prefeitos, para formar técnicos em gestão. Essa será uma das principais bandeiras de Aline Peixoto”, completou.

O atual vice-presidente da entidade de classe dos prefeitos aponta que o o fato dela ser esposa do governador Rui Costa (PT), fato que tem sido utilizado para criticá-la, é mais um mérito da ex-primeira-dama.

“O fato dela ser esposa de Rui só aumenta a responsabilidade ao chegar no tribunal. O fato de ser esposa do governador que talvez seja o mais bem avaliado da história não é demérito, é mais atributo para sua eleição”, encerrou Quinho.