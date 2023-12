Relator entrega parecer favorável à indicação de Gonet para PGR | A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT-BA) entregou o parecer, nesta terça-feira, 5, que trata da indicação do subprocurador Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República (PGR) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. Wagner é relator do processo que tem sabatina marcada para o dia 13 de dezembro.

A previsão é que o relatório vai ser lido na CCJ na quarta, 6. Aprovado na sabatina da comissão, o nome do subprocurador deve receber o aval também do plenário do Senado.

Carreira de Gonet

Nas primeiras páginas do relatório, Wagner descreve a carreira profissional e acadêmica de Gonet, com detalhes como as funções ocupadas pelo subprocurador e as publicações feitas por ele.

“O ilustre indicado apresentou as declarações e certidões requeridas, inclusive a argumentação escrita em que demonstra experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do elevado cargo para o qual foi indicado”, destacou o senador.

A avaliação no Senado é de que o nome de Gonet não terá grandes resistências.