Relator vota pela aprovação das contas de Rui Costa

Relator do processo de apreciação de contas do governo Rui Costa (PT) em 2022, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), Gildásio Penedo Filho, deu seu voto a favor da aprovação das contas com sete ressalvas e 37 recomendações, na tarde desta terça-feira, 1°, na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.



No momento, a procuradora-geral do Estado, Bárbara Camardelli, deu seu parecer, mas não votou, já que o voto só pode ser dado pelos conselheiros do TCE-BA.



Após a fala de Bárbara Camardelli, os outros seis conselheiros do TCE-BA votam em seguida.