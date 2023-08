Republicanos quer vice para levar Nilo à Câmara, diz deputado

Partido que passou a se aproximar do governo Lula (PT) ao mesmo tempo que tem como filiado o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Republicanos tenta há algum tempo emplacar o vice ou a vice na chapa de Bruno Reis (União Brasil) para a eleição municipal do ano que vem.

Embora as tratativas não aconteçam em sigilo, o deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) deixou escapar, em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta segunda-feira, 21, que o partido tem um motivo especial para querer compor a chapa majoritária do atual prefeito de Salvador no pleito de 2024.

"Tendo um desses três [deputados federais Alex Santana, Márcio Marinho e Rogéria Santos] de vice, a gente abriria espaço para que o Marcelo [Nilo, suplente do Republicanos] assumisse também o mandato [de deputado federal]. Seria uma forma de contemplar Marcelo Milo e fazer o que todo partido quer, que é crescer", alega Samuel Júnior.

Para o deputado estadual, Marcelo Nilo faz falta na Câmara Federal. "Tem suas questões que a gente discorda, mas isso é natural. Eu acho que Marcelo contribuiu muito com o parlamento da Bahia", concluiu.