Reunião que decidirá futuro de Átila do Congo na CMS é adiada

Por falta de quórum, a reunião entre os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Salvador (CMS) que analisaria o pedido de denúncia do vereador Téo Senna (PSDB) contra o colega de parlamento, Átila do Congo (Patriota), por quebra de decoro parlamentar foi adiada.

O encontro marcado para esta terça-feira, 29, contou apenas com três dos sete integrantes do colegiado, sendo eles: o corregedor e presidente da Comissão, Alexandre Aleluia (PL), e os vereadores Maurício Trindade (PP) e Alberto Braga (Republicanos). Se ausentaram: Luiz Carlos Suíca (PT), Sidninho (Podemos), Edvaldo Brito (PSD) e Sabá (PP).

Uma nova reunião deverá ser agendada em breve para definir o futuro do Patriota na Casa Legislativa. Apesar da turma do deixa disso ter entrado em campo, Téo Senna afirmou estar irredutível e que não irá retirar o pedido de cassação.