Romário recebe alta após 13 dias internado por infecção intestinal

O senador Romário (PL-RJ) recebeu alta, nesta quarta-feira, 26, do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, após 13 dias internado para tratar de uma infecção intestinal.

O retorno do ex-jogador foi festejado pela sua família que o surpreenderam durante a sua entrada em casa. No momento, é possível escutar gritos com a seguinte frase: "o senador voltou". A postagem foi publicada nas redes sociais de Romário.

"Nada mais valioso que nossa família e nossa saúde. Graças a Papai do Céu, estou em casa, cercado de muito amor. Obrigado a todos pelo carinho e votos de melhoras", diz a legenda do vídeo.

O senador precisou ser internado às pressas, no último dia 13 de julho, com quadro de infecção intestinal. Na unidade médica, o ex-jogador realizou tratamento com uso de antibiótico, de forma intravenosa.