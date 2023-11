Rui Costa tem reunião com diretoria da Abin após operação da PF | A TARDE

O ministro Casa Civil, Rui Costa (PT), esteve com a cúpula da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) nesta sexta-feira 20, após a Polícia Federal deflagrar uma operação com o intuito de apurar o uso irregular de um sistema secreto de monitoramento de geolocalização de celulares pela agência.

A Abin é subordinada à Casa Civil. De acordo com fontes ligadas à pasta, a operação intensificou a pressão dentro do Planalto para que Costa troque o comando do órgão. A agência é comandada atualmente por Luiz Fernando Corrêa, que chefiou a PF no segundo mandato de Lula. As informações são do colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles.



Investigação da PF



Segundo a PF, servidores da Abin usaram o sistema secreto para monitorar jornalistas, advogados, políticos e até ministros do STF durante os três primeiros anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as investigações, a PF cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e dois de prisão, a maioria contra servidores da Abin. A operação foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.