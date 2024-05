Senado aprova Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas | A TARDE

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 21, o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, sob a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A imunização não será obrigatória, e escolas particulares podem aderir ao programa, se desejarem.

O projeto prevê que equipes de saúde se desloquem até as escolas durante campanhas nacionais de imunização. Alunos do ensino infantil e fundamental vão receber as doses previstas no cronograma de vacinação. A

A matéria foi aprovada de forma simbólica, sem contar os votos, e registrou votos contrários dos senadores Cleitinho (Republicanos-MG), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Rogério Marinho (PL-RN).

Senadores de oposição tentaram retirar o trecho que obrigava as instituições de ensino a produzirem uma lista com o nome dos alunos não vacinados. O governo, porém, preferiu firmar acordo para aprovar o texto como estava, para que ele não precisasse voltar à Câmara dos Deputados e, em contrapartida, Lula vetará o trecho citado.

Publicações relacionadas