'Seria ofensivo comparar um jumento a ele', diz Lula sobre Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu, nesta quarta-feira, 26, os ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o chamou de "analfabeto" e "jumento". Em post nas redes sociais, Lula frisou que seria 'ofensivo' comparar o seu adversário ao animal.

"Ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de “jumento”. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém", escreveu no Twitter.

Durante evento de filiação dos novos quadros ao PL, na última terça-feira, 25, em São Paulo, o ex-mandatário proferiu diversas ofensas tanto ao presidente Lula (PT) como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Além de reclamar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em torná-lo inelegível pelos próximos oito anos.



Presidente Lula rebate ofensas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) | Foto: Ricardo Stuckert | Alan Santos | PR