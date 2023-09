Sessão ordinária da CMS é cancelada por falta de quórum

A 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS) foi cancelada na tarde desta quarta-feira6, por falta de quórum.



À véspera do feriado da Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro, apenas 11 vereadores compareceram à Casa Legislativa para defender pautas de interesse dos soteropolitanos.

Dentre os presentes, estiveram os seguintes vereadores: Anderson Ninho (PDT); Carolino (Podemos); Claudio Tinoco (União Brasil); Edvaldo Brito (PSD); George O Gordinho da Favela (PP); Marcelo Maia (PMN); Marta Rodrigues (PT); Randerson Leal (PDT); Sandro Bahiense (PP); Silvio Humberto (PSB) e Tiago Ferreira (PT).