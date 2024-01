Sob Nísia Trindade, Fiocruz forneceu testes com sobrepreço de 700% | A TARDE

O Ministério da Saúde pagou em 2022, durante o governo de Bolsonaro, quase oito vezes a mais por testes de Covid-19, do que os valores praticados pela iniciativa privada. As informações são do colunista Rodrigo Rangel.

Comandado na época pela atual ministra da Saúde, Nísia Trindade, o ministério tinha uma licitação em andamento que ofertava testes pelo preço unitário de R$ 2,49, mas foi suspensa pouco antes da aquisição feita com a Fiocruz, por R$ 19,40 cada.

O valor fechado pelo ministério com a Fiocruz foi nada menos que 679% superior ao menor preço ofertado na concorrência. Foram comprados pelo menos 3 milhões de testes junto à fundação.

O caso foi parar no Tribunal de Contas da União (TCU). Auditores da Corte atestaram o sobrepreço e detectaram irregularidades tanto na decisão que suspendeu a licitação quanto na contratação direta dos testes assinada com a Fiocruz.

O tribunal ordenou, ainda no ano passado, a suspensão do acordo com a fundação, vinculada ao próprio Ministério da Saúde. A decisão está em vigor até hoje.