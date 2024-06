Tarcísio faz afago a Bolsonaro após indícios de crise: "Gratidão" | A TARDE

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um afago ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante evento nesta quinta-feira, 6, após indícios recentes de uma crise na relação política entre os dois.

Nos últimos dias, o pastor Silas Malafaia acusou Tarcísio de querer tomar o lugar de Bolsonaro como candidato da direita nas eleições de 2026, mesmo com o ex-presidente inelegível. Ao comentar sua relação com o líder conservador, o governador fez elogios e disse ter gratidão ao ex-chefe do Palácio do Planalto.

"Ele sabe a gratidão que tenho por ele, foi um cara que me abriu todas as portas, valorizou muito meu trabalho. E aí tem umas coisas que ‘por que você subiu no carro de som com o Bolsonaro? Qual foi o cálculo político?’ Nenhum, subi porque ele é meu amigo e eu gosto dele. Não estou pensando em eleição de 2026, não tenho menor interesse nisso, zero, de verdade. Meu interesse hoje é fazer a diferença aqui em São Paulo", afirmou.

