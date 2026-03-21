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ESTRATÉGIA NO PLANALTO

Tebet migra para PSB e mira Senado em São Paulo

Articulação visa fortalecer a base governista no maior colégio eleitoral do país

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

21/03/2026 - 15:52 h | Atualizada em 21/03/2026 - 17:14

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Tebet ressaltou papel histórico da antiga legenda na redemocratização
Tebet ressaltou papel histórico da antiga legenda na redemocratização -

Em um movimento que redesenha o tabuleiro político para as próximas eleições, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou neste sábado, 21, a desfiliação do MDB e o ingresso no PSB.

A mudança não é meramente partidária: a pré-candidatura de Tebet ao Senado por São Paulo atende a um pedido direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

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A articulação visa fortalecer a base governista no maior colégio eleitoral do país, utilizando o capital político de Tebet para consolidar uma frente ampla em solo paulista.

Despedida e novos rumos

Após quase três décadas de MDB, Tebet ressaltou o papel histórico da antiga legenda na redemocratização, classificando-a como "moradia segura para democratas" em tempos de autoritarismo. No entanto, sinalizou que o futuro exige novas alianças:

"O PSB agora me abraça, me acolhe e me convida a construir, juntos, o país dos nossos melhores sonhos", declarou a ministra.

Entusiasmo na nova casa

A recepção no PSB foi liderada pela deputada federal Tabata Amaral (SP), que destacou a trajetória da ministra como prefeita, senadora e primeira mulher a presidir a CCJ. Segundo Tabata, a filiação é celebrada com "entusiasmo e senso de responsabilidade histórica", reforçando o perfil de Tebet como uma liderança capaz de dialogar com diferentes setores da sociedade e enfrentar lobbies no Congresso que travam a agenda fiscal.

O que muda no cenário:

Fortalecimento da aliança: migração consolida a parceria entre o núcleo do governo e o PSB.

Palanque em SP: com apoio de Alckmin, Tebet torna-se o nome de peso do governo para a disputa senatorial paulista.

Equilíbrio fiscal: mesmo em campanha, Tebet mantém o foco na agenda de planejamento, apesar das resistências políticas mencionadas em seus discursos recentes.

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Tags:

eleições Lula mdb Planejamento e Orçamento PSB simone tebet

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