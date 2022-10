Telegram derruba grupos bolsonaristas após ordem de Moraes

Dois grupos pró-Bolsonaro no Telegram foram removidos pela plataforma nesta sexta-feira, 28, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Os dois grupos em questão eram intitulados “70 Milhões eu voto em Bolsonaro Nova Direita” e “70 Milhões 2 eu voto em Bolsonaro Nova Direita”. Juntos, eles possuíam mais de 180 mil participantes.

A ordem foi emitida e cumprida no mesmo dia. Quem tentou acessar os grupos se deparou com uma mensagem: "Este grupo não pode ser exibido porque violou as leis locais".

Segundo o Tribunal, o grupo divulgou informações falsas, preconceituosas e intimidatórias, além de "apologia a atos criminosos e violência política nas eleições em andamento".

O ministro, inclusive, era alvo do grupo. Em uma das mensagens, o autor afirmava ter "vontade de meter bala na cabeça do Xandão, só não tive oportunidade ainda”.

“Para que não pairem dúvidas, registro que tais afirmações não correspondem a legítimo exercício da liberdade de expressão, mas a comportamento abusivo e criminoso, incompatível com o regime democrático, seja porque não guardam conexão com a realidade, seja porque planejam comprometer a integridade e a natureza pacífica da competição eleitoral, transformando-a em um jogo sujo, sanguinário e conflituoso”, escreveu Moraes.